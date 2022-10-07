南市府和南紡簽署MOU 推動工業區更新立體化

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市長黃偉哲和台南紡織股份有限公司總經理王立範今天簽署合作備忘錄（MOU），未來將共同推動工業區更新立體化，吸引更多企業投資台南。

黃偉哲和王立範今天在台南市永華市政中心簽署合作備忘錄；黃偉哲指出，多數台商和外資受大環境影響，加速調整生產地點布局，他期許透過合作備忘錄的簽署，共同推動工業區更新立體化。

黃偉哲表示，面對高速變化的全球經濟局勢，政府勢必要積極協助及回應企業投資需求，以帶動產業進一步轉型升級；「都市計畫工業區更新立體化方案」是鼓勵民間廠商藉由新增投資，獲得容積獎勵，強化產業用地使用效率。

黃偉哲說，從土地使用效益觀點來看，工業區立體化是未來趨勢，也能吸引更多廠商進駐，對台南經濟活絡有如注入一劑強心針。

台南市政府發布新聞稿指出，市府已辦理5場工業區更新立體化方案政策說明會，並組成「產業輔導團」提供各項諮詢服務，產業獎勵容積項目包含新增投資、能源管理、或捐贈產業空間等，目前已有數家企業表達申請意願。（編輯：謝雅竹）1111007