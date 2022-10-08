攜手187家超商、藥妝店 高雄推「珍愛生命店家」

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高雄市政府衛生局推動「珍愛生命店家」，邀請7-11、全家、萊爾富及OK超商與康是美、屈臣氏、杏一藥局及丁丁藥局等各業者、店家代表共同討論自殺防治工作。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄市政府衛生局推動「珍愛生命店家」，邀請連鎖超商、藥妝業者187家，結合警民合作「心安聯防機制」，推動守門人教育，提高店員對自殺風險敏感度，加強關懷、通報和轉介。

高雄市政府衛生局今天新聞稿指出，台灣超商、藥妝店遍布，超商密集度更達全球之冠，每日進出客人無數，是社區自殺防治的重要守護網絡；為推展珍愛生命，結合各界力量讓生命守護網網相連，邀請7-11、全家、萊爾富及OK超商與康是美、屈臣氏、杏一藥局及丁丁藥局等各業者、店家代表共同討論自殺防治工作。

會中杏一醫療用品有限公司與會代表謝店長表示，許多因壓力大睡不好的客人，會上門購買安眠藥，對於這類的客人，店員會多聊幾句、多說些關心的話；有時工作夥伴們工作上遇到什麼問題、或自己也有負能量時，會和同仁聊聊，或下班後透過聚餐關心彼此工作與生活處遇，拉近彼此關係，多一點關心、多一份溫暖。丁丁藥局代表張副理也指出，自殺防治是生活中重要需修的學分。

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高雄市政府衛生局社區心衛中心主任蘇淑芳表示，非常感謝所有與會的業者對心理健康及自殺防治的重視，期待透過公私聯手，共同防範，建立社會安全網絡。

高市衛生局表示，合作業者將於店內放置關懷文宣，結合警民合作的「心安聯防機制」，針對疑似民眾主動通報轄區派出所尋求協助，並推動守門人教育訓練，提高第一線服務店員對自殺風險敏感度，透過主動關懷、適當回應及資源的轉介，落實珍愛生命守門人「1問、2應、3轉介」步驟，成為守護生命的「幸福捕手」。（編輯：黃世雅）1111008