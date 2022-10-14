竹縣地方產業創新研發計畫 創造超過1億元產值

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）竹縣府今天表示，推動地方產業創新研發推動計畫，3年內補助77家業者共新台幣2400萬元，協助在地中小企業轉型，共創造出產值超過1億元，展現台灣研發能量及產業新未來。

新竹縣政府今天舉辦「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會」，展示年度計畫成果，並藉此增進業者交流，讓產業不斷創新，提升競爭力。

新竹縣長楊文科出席致詞表示，透過地方型SBIR計畫，協助中小企業投入創新研發，也提供專業輔導團隊，幫助簡化行政流程、聚焦計畫創新能量。

新竹縣府表示，今年獲補助的映智科技股份有限公司突破非手機指紋辨識市場矽基材成本高、感測表面積小、產品高安全性不足的技術缺口，提出異質玻璃研究，以ASIC微訊號指紋擷取技術、與高安全圖像，打造加密共享技術。

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已成先進材料公司團隊向中央社記者表示，在生產射出成型機零組件，其中螺桿產品製程，已順利開發出製造原料粉末，能為業界有效掌控成本與材料特性，且在計畫執行期間，也將螺桿與合金管搭配銷售，取得關鍵研發專利，可朝技轉或整廠輸出服務。

新竹縣府指出，在3年內補助77家業者，投入補助超過2400萬元，協助在地中小企業創新研發，創造超過新台幣1億元產值。（編輯：戴光育）1111014