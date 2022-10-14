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遭指植栽遮公道五入口意象 竹市府：原始設計

2022/10/14 19:08（10/14 19:36 更新）
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國民黨新竹市長參選人林耕仁14日指新竹市政府4年前於公道五路設入口意象，如今卻種樹遮起來，令人不解；市府說，入口意象旁相關植栽設計都是原始設計，非後續追加。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月14日
國民黨新竹市長參選人林耕仁14日指新竹市政府4年前於公道五路設入口意象，如今卻種樹遮起來，令人不解；市府說，入口意象旁相關植栽設計都是原始設計，非後續追加。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月14日
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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）中國國民黨新竹市長參選人林耕仁今天表示，新竹市政府4年前於公道五路設入口意象，如今卻種樹遮起來；竹市府說，植栽為原始設計，是以植栽及藝術裝置形塑地景式入口意象。

林耕仁舉行記者會表示，竹市府民國107年花新台幣2400萬餘元在公道五設入口意象，現在卻種植樹叢遮起來，讓人不解。

竹市府發布新聞稿說，公道五入口意象設置時曾引起熱議，由於新竹市的高速公路交流道入口長久以來欠缺明顯地標，過去民意代表也曾提案，建議設高速公路進新竹市的入口意象。

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竹市府表示，經邀藝術家賴純純打造入口意象，2處藝術裝置包含公道五路「智慧光點」及光復路「山水律動」，輔以線性雕塑動物造型HSIN CHU迎賓字樣，迎接日夜進出新竹市旅客，充滿童趣，工程也涵蓋槽化島綠美化與植栽施作等工項。

竹市府城市行銷處說，入口意象旁相關植栽設計為原始設計，非後續追加，透過地形創造視覺景觀時，增加基地高程排水能力，透過景觀地形、植栽設計及藝術裝置形塑地景式入口意象。（編輯：李明宗）1111014

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