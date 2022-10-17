一工處台7線大曼路段成立前進指揮所 協助救災

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公路總局第一區養護工程處17日表示，台7線北橫公路 49.8公里處大曼段，上個月因接連兩個颱風襲台坍方造成邊坡不穩定，考量颱風尼莎外圍環流影響，15日已先實施道路封閉管制，禁止通行。（公路總局第一區養護工程處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月17日

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）公路總局第一區養護工程處今天表示，尼莎颱風連日豪雨已為台7線帶來災情，養工處中午12時已於台7線49.4公里處的大漢橋頭成立前進指揮所，盼盡速搶通災點協助用路人安全下山。

第一區養護工程處發布新聞稿表示，台7線北橫公路 49.8公里處大曼段，上個月因為接連兩個颱風襲台坍方造成邊坡不穩定，考量尼莎颱風外圍環流影響，15日已經先實施道路封閉管制，禁止通行。

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第一區養護工程處指出，颱風豪雨後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，若計畫行駛台7線北橫公路，請改道國道五號或台9線北宜公路行駛，如非必要請勿行駛山區道路。

第一區養護工程處表示，民眾也可以多利用公路總局省道即時路況系統，以及收聽路況廣播，如果要查詢最新路況可撥打1968或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。（編輯：張銘坤）1111017