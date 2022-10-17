集集首座集會所結合長照服務 里民休閒長輩安老

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南投集集鎮八張里集會所暨長照多功能服務中心17日落成啟用，內部規劃里民集會所、日間照顧中心等，南投縣長林明溱（右7）等人出席剪綵典禮。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年10月17日

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）集集鎮八張里集會所暨長照多功能服務中心今天落成啟用，內部規劃里民集會所、日間照顧中心等，除讓長輩在地安老，也是社區居民休閒、教育、防災避難、關懷老人的友善場所。

集集鎮首座、八張里集會所暨長照多功能服務中心今天熱鬧剪綵啟用，南投縣長林明溱、國民黨立法委員許淑華、縣府相關局處首長、多名地方民代出席，林明溱開心說，這棟大樓蓋得美輪美奐，希望家鄉老朋友保持身心健康，等他卸任回來，一起享受高品質服務。

林明溱致詞表示，集會所暨長照多功能服務中心能興建，最大困難就是用地取得，感謝集集武昌宮支持，縣府依法核准變更廟旁農地為宗教專用區，同步取得廟方捐出2295平方公尺公共設施用地，縣府籌措經費新台幣2285萬1000元、衛生福利部補助2114萬9000元興建。

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林明溱說，大樓樓地板面積約1023平方公尺，內部1樓為集會所、2樓日照中心、3樓多機能中心，擁有衛浴、電梯、專用廚房等設施，可作為多功能活動空間、社區關懷據點、失智及失能照顧中心等，也是居民聚會場所，預計明年就會進駐專業服務團隊。

集集鎮長陳紀衡表示，八張社區活動中心原是鐵皮屋空間，為完善社會福利並配合長照政策，上任後致力將八張關懷據點提升為長照中心，開始尋找用地，經南投縣政府全權辦理工程發包，如今終於落成，感謝縣長林明溱指示局處全力執行、集集武昌宮協助。（編輯：黃世雅）1111017