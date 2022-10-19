颱風尼莎豪雨照辦馬術比賽 議員批毫無防災意識

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（中央社記者劉建邦台北19日電）颱風尼莎帶來豪雨，台北市有民眾受困堤外等情形，議員應曉薇今天質疑 ，北市府未先掌握氣象等狀況，讓馬場町公園舉辦馬術錦標賽暨嘉年華繼續辦理，毫無防災及危機意識。

台北市體育局今天透過新聞資料回應，2022台北市馬場町馬術錦標賽暨嘉年華活動15日、16日在馬場町紀念公園舉辦，賽事裁判長與活動廠商在12日評估氣象預報資訊，認為尚可進行賽事，基於尊重專業單位，讓活動照常舉行。

國民黨台北市議員應曉薇發布新聞資料指出，颱風尼莎在16日帶來豪雨，中央氣象局把台北市列為警戒區域，但北市府體育局未考量防災及安全與氣候等狀況，仍讓在馬場町紀念公園舉辦馬術錦標賽暨嘉年華持續舉辦。

她說，北市體育局長李再立當時也到場主持開幕儀式，事後有民眾發現馬匹受驚嚇，30多隻馬匹還夜宿在馬場町內的臨時馬廄。體育局未要求比賽展延，直到警方發現豪雨不斷，恐釀災情，立即指派多名員警到場警戒等，相關單位下午才撤掉少許設施，但仍有10多隻馬在活動會場。

她指出，北市體育局未掌握氣候等狀況還持續讓活動進行，市長柯文哲應追究相關單位責任，不要只忙於輔選。

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北市體育局發布新聞資料表示，針對馬術錦標賽暨嘉年華活動，經現場裁判長評估，決議當天賽程集中在16日上午完成，另配合水利處通知，取消嘉年華活動，並即時對外公告，活動賽事在中午全數完成。

體育局指出，活動現場設有臨時馬廄供馬隻休息，並有中華民國馬術協會賽務人員及參賽馬場教練等專業人士在場照護馬匹，相關規劃符合規定，完成全數賽程後，沒有人員及馬受傷或驚嚇，傍晚6時30分也完成撤離所有馬匹。（編輯：李亨山）1111019