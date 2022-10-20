假想飛機落地失控 金門航空站演習純熟獲肯定

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金門航空站今年度機場內日間空難災害防救演習20日下午在尚義軍用機場停機坪舉行，由航空站各駐站單位參演。中央社記者黃慧敏攝 111年10月20日

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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）金門航空站今年度機場內日間空難災害防救演習下午在尚義軍用機場停機坪舉行，假想狀況為航空器落地時失控冒煙起火燃燒，共動員120人和18輛車演習，演習純熟，民航局肯定。

金門地區距台灣本島約220公里，海運時間長，因此金門地區對外交通是以空運為主，因此，金門航空站視空難災害防救演習為每年度重大活動，今年度演習下午在尚義軍機場辦理111年度機場內日間空難災害防救演習，由航空站各駐站單位參演。

金門航空站發布新聞表示，今年演習構想為航空器落地時失控偏離跑道、冒煙起火燃燒、鼻輪起落架折斷，相關單位人員在軍用機場停機坪實兵演練，重點為消防搶救及醫療檢傷後送，全程以無線電通話指揮協調，實際呈現現場演練情況，並輔以旁白說明搶救作業。

演習參演單位有航警局金門分駐所、金門防衛指揮部機步營消防班，華信、立榮和飛特立航空等11個公、民間單位，參演人數約120人，共出動消防車4輛、救護車1輛、其餘各式車輛13輛。

交通部民航局簡任技正李世大全程觀看演習後講評指出，在發生災害時，必須在短時間投入大量人力，離島資源有限，需要鄰近公部門和民間協助，降低財物生命損失，看到人員演練動作純熟，予以肯定。

航空站表示，這次演習目的在檢驗金門航空站與各單位所建立的災情通報機制，指揮系統及緊急應變能力是否有效；且藉由年度演習，整合地區消救人力與資源，充分發揮救災功能，使災害降至最低，迅速恢復機場運作。

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因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這次演習著重現場搶救人員防疫裝備及後續的清消作業。搶救過程中，因未能確認旅客中是否有確診者，現場搶救人員以加強防疫方式辦理，人員著隔離衣及口罩等，另外在隔離衣外穿著各任務編組背心以增加辨識度。

金門航空站指出，目前有立榮及華信航空公司飛航台北、高雄、台中、嘉義、台南和澎湖6條航線，每日往返約60架次。（編輯：謝雅竹）1111020

金門航空站111年度機場內日間空難災害防救演習20日在尚義軍用機場停機坪舉行，重點為消防搶救及醫療檢傷後送，全程以無線電通話指揮協調，實際呈現現場演練情況，並輔以旁白說明搶救作業。中央社記者黃慧敏攝 111年10月20日