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水泥灌漿爆管噴濺對面住戶 中市府開罰

2022/10/21 12:30
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市沙鹿區一處建案工地，進行混凝土灌漿作業時，大量泥漿四處噴濺，對面6戶民宅以及停放戶外的汽機車都遭波及，對此，台中市政府開罰廠商新台幣1萬8000元。

台中市沙鹿區一處建築工地，昨天進行灌漿作業時，因水泥壓送車爆管，導致水泥噴到對面6戶住戶牆上，還波及停放在戶外的汽、機車，有住戶憤怒將慘狀上傳到臉書社團（Facebook）沙鹿之美。

台中市都發局今天透過文字稿表示，這案建造執照，為地下2層地上10層鋼筋混凝土建築，目前進度為屋頂板勘驗。

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工地負責人表示，昨天進行屋突灌漿作業，因水泥壓送車爆管，導致水泥直接噴到整排6間住戶牆上，發生當天已用清水清洗，部分水泥乾凅無法清洗部分，已預定明天請專業廠商清除。

都發局指出，機車、汽車及家具損壞部分，將督促建商後續賠償事宜，依建築法規定「建築物施工場所應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，已依同法裁罰廠商1萬8000元，如有再次情形發生，除連續處罰外，也將勒令工地停工改善。（編輯：黃世雅）1111021

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