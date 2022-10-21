「生死之間」人權影展巡迴放映 陳菊出席致詞

廢死聯盟與國家人權委員會推動「生死之間：人權影展巡迴放映計畫」，21日在高雄舉行開幕式，人權會主委陳菊出席表示，聯合國193個國家中已有110國完全廢死，僅53國仍在法律上保留並執行死刑；台灣沒有理由繼續以奪取生命來達到懲戒、處罰目的。中央社記者洪學廣攝 111年10月21日