更多編輯台推薦新聞：
英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
股市動盪 金管會宣布即日起實施限空令
首頁 / 地方

菊島澎湖跨海馬拉松 主打龍蝦美食沿途品嚐海鮮

2022/10/21 16:33（10/21 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022菊島澎湖跨海馬拉松11月6日將登場，除有高達新台幣9萬元的總獎金外，更主打「龍蝦」美食，主辦單位特別準備40隻大龍蝦來作為優勝與參賽選手抽獎獎品。中央社 111年10月21日
2022菊島澎湖跨海馬拉松11月6日將登場，除有高達新台幣9萬元的總獎金外，更主打「龍蝦」美食，主辦單位特別準備40隻大龍蝦來作為優勝與參賽選手抽獎獎品。中央社 111年10月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣21日電）「2022菊島澎湖跨海馬拉松」11月6日將在澎湖漁翁島登場，來自全國3000多名選手齊聚世界最美麗海灣，今年主打「龍蝦」美食，沿途有海鮮品嚐，並送出40隻大龍蝦給馬拉松賽優勝跑者。

「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動今天由澎管處長許宗民、馬拉松好手鄭雅馨等人共同宣布11月6日在西嶼與馬公間展開，有全程馬拉松42公里899人、全馬拉力賽300人、半程21公里1018人和5公里健走組795人，共計有3012人參加，來自台灣本島選手有2200人、澎湖在地820人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許宗民處長表示，「2022菊島澎湖跨海馬拉松」今年邁入第5年，去年因疫情而停辦，今年持續辦理「跨海+跳島」的菊島澎湖跨海馬拉松賽，除了選手跨島挑戰外，還有美食盛宴及在地美聲等多樣元素，一起打響澎湖秋冬觀光。

澎管處表示，總獎金高達新台幣9萬元，更主打「龍蝦」美食，選手在賽場上可享用在地美食，沿途設有創意啦啦隊、美食補給和給水站與終點園遊攤位等，並準備40隻大龍蝦作為優勝與參賽選手抽獎獎品。（編輯：郭諭儒）1111021

2022菊島澎湖跨海馬拉松11月6日將登場，今年主打「龍蝦」美食，沿途將有海鮮美食品嚐，還會送出40隻大龍蝦給優勝跑者。中央社 111年10月21日
2022菊島澎湖跨海馬拉松11月6日將登場，今年主打「龍蝦」美食，沿途將有海鮮美食品嚐，還會送出40隻大龍蝦給優勝跑者。中央社 111年10月21日
2022菊島澎湖跨海馬拉松11月6日將登場，來自全國3000多名選手同場競技，除有選手跨島挑戰外，還有美食盛宴及在地美聲等多樣元素，一起打響澎湖秋冬觀光。中央社 111年10月21日
2022菊島澎湖跨海馬拉松11月6日將登場，來自全國3000多名選手同場競技，除有選手跨島挑戰外，還有美食盛宴及在地美聲等多樣元素，一起打響澎湖秋冬觀光。中央社 111年10月21日
許宗民
澎湖上百自行車友 騎攻小百岳風櫃蛇頭山 澎湖追風音樂節躍國際 獲美國泰坦地產大獎金獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族