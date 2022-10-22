嘉市有事青年實驗室揭牌 供學習交流提升競爭力

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嘉義市政府22日在木育創生青年基地成立「有事青年實驗室」，由市長黃敏惠（左4）等人揭牌。中央社記者黃國芳攝 111年10月22日

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市政府今天在木育創生青年基地成立「有事青年實驗室」，市長黃敏惠揭牌時表示，「青年有事、國家就沒事」，場館提供青年學子更多學習交流場域，展現並提升未來競爭力。

嘉義市政府跨局處合作，去年將近80年歷史的舊遊民收容中心轉型成木育創生青年基地，基地今天成立「有事青年實驗室」，黃敏惠與多名市議員等人一同為場館揭牌，力挺青年在嘉義市的未來發展。

黃敏惠致詞表示，年輕人創意與創新是城市的資產，嘉義市近年推動多樣化青年政策，吸引年輕人返鄉發展。市府建置「有事青年實驗室」，提供青年交流、舉辦活動基地，未來也將無償提供國中、高中職、大專院校學生借用場地，減輕學子辦理社團活動負擔。

黃敏惠介紹「有事青年實驗室」延伸的5大核心識別系統，包括「多元培力」、「職涯就業」、「創業扶植」、「創新孵化」與「公共參與」，未來市府各局處都會在「有事青年實驗室」的核心下，辦理更多青年培力活動，成為青年的最強後盾。

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嘉義市政府社會處處長林家緯表示，「有事青年實驗室」委託在地青年創生品牌「諸羅設計塾」進駐經營，將服務15歲至30歲學生、嘉義市年輕人，成為青年學校以外的實驗基地，提供多元能力培養服務，也會不定期辦假日市集、木育工作坊、就業媒合。

社會處表示，木育創生青年基地前身為日治時期台灣煉瓦株式會社嘉義工場的「煉瓦會社工場」房舍，後改為遊民收容中心，目前由嘉義市警察局管理，經市府文化局修繕，內部結構結合嘉義市木都意象，並保留各時代具象徵性景物。（編輯：陳政偉）1111022