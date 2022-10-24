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雲林縣長2參選人深入基層 成立聯合競選總部

2022/10/24 11:36（10/24 12:06 更新）
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爭取連任國民黨籍雲林縣長張麗善（前右2）24日啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」，首站從水林鄉出發，將展開鄉鎮親履，與鄉親近距離報告未來施政願景。中央社記者蔡智明攝 111年10月24日
爭取連任國民黨籍雲林縣長張麗善（前右2）24日啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」，首站從水林鄉出發，將展開鄉鎮親履，與鄉親近距離報告未來施政願景。中央社記者蔡智明攝 111年10月24日
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（中央社記者蔡智明雲林縣24日電）競選連任的雲林縣長張麗善今天啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」從水林出發；為了更貼近地方，張麗善今年與各鄉鎮候選人聯合成立競總無獨立競選總部與民進黨縣長參選人劉建國作法相同。

爭取連任國民黨籍雲林縣長張麗善今天啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」，首站從水林鄉出發，與鄉親近距離報告未來施政願景。張麗善表示，今年沒有成立獨立競選總部、而是與各鄉鎮候選人聯合成立，目的就是為了更貼近地方。

張麗善說，過去3年多，每天都是1天當3天用，到處拜訪，到處視察，可說是每天都在掃街。所以這次選舉調整不再單純的掃街拜票，而是進一步傳達施政理念及縣府團隊針對整個雲林所研擬出的各項計畫與目標。

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天則預定下午掃街拜票，劉建國競選總部發言人林廉貴接受中央社記者電訪表示，劉建國原本策略就是與民進黨各鄉鎮市長參選人成立聯合競總，沒有設獨立競選總部，22日就在東勢、台西成立聯合競總。

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劉建國22日表示，在天下雜誌的縣市評比裡，雲林縣不論在城市競爭力、環境力、經濟力幾乎都是倒數，雲林青少年15歲至29歲失業率，連續3年高於全國，他當選後要馬上學習嘉義縣成立產業園區，增加就業機會。

劉建國說，自己向中央爭取到在虎尾設「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，未來雲林就是高齡照顧的重鎮，如果入主縣府，第一件事就是把衛生局等相關單位找過來進行政策對接，讓雲林長照涵蓋率提升到80%，讓雲林的長輩都能得到最好的照顧。（編輯：黃世雅）1111024

民進黨雲林縣長參選人劉建國（前中）近日勤掃街拜票，並與20鄉鎮市長參選人成立聯合競選總部。（劉建國提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月24日
民進黨雲林縣長參選人劉建國（前中）近日勤掃街拜票，並與20鄉鎮市長參選人成立聯合競選總部。（劉建國提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月24日
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