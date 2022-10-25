澎湖野放8隻保育海龜 國小師生參與

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澎湖縣政府農漁局25日在馬公嵵裡沙灘野放8隻保育類海龜，其中有5隻綠蠵龜、3隻玳瑁，現場還安排有嵵裡、湖西2國小師生一起參與，讓保育觀念向下扎根。中央社 111年10月25日

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（中央社澎湖縣25日電）澎湖縣政府農漁局今天在馬公嵵裡沙灘野放8隻保育類海龜重返大海，現場還安排嵵裡等2所國小師生一起參與野放，保育觀念向下扎根，實實在在上了一堂生態保育課。

澎湖縣政府農漁局救傷海龜野放活動，今天在馬公嵵裡沙灘共野放8隻保育類海龜，其中5隻綠蠵龜、3隻玳瑁，農漁局長胡流宗與在場的嵵裡、湖西2國小近100名師生一起參與野放，學童個個非常興奮，是保育教育最好的展示。

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農漁局表示，今天所野放的8隻保育類海龜，是今年因擱淺受傷，被民眾、岸巡人員發現後通報農漁局，經由水產試驗所澎湖海洋生物研究中心收容救護，經評估已經回復健康，可以野放重返大海。

農漁局表示，澎湖海域今年1月至10月間，縣府與水產試驗所澎湖海洋生物研究中心連手成功搶救受傷的保育類海龜有22隻，今天是今年第4次野放海龜重返大海，展現保育決心。（編輯：謝雅竹）1111025