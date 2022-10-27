高市長參選人曾尹儷邀青年創作 發表歌曲高雄兒

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無黨籍高雄市長參選人曾尹儷（2排右2）27日舉行記者會，與青年舞團一起唱跳，發表新創作的饒舌歌曲「Kaohsiunger/高雄兒」。中央社記者曾以寧攝 111年10月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）無黨籍高雄市長參選人曾尹儷今天召開記者會發表與青年舞團合作創作的饒舌歌曲「Kaohsiunger/高雄兒」，歌詞有大港橋、烏魚子、西子灣等特色，盼讓高雄人驕傲說出自己的城市。

曾尹儷今天在高雄展覽館的陽光下，以高雄港為背景與「Build Mover創行者」舞團一起唱跳，發表由曾尹儷寫下的「I am a Kaohsiunger」口號出發，與大學生游子毅合作創作、舞團團長鍾瑋（哈普）編舞的饒舌歌曲「Kaohsiunger/高雄兒」。

曾尹儷現場接受媒體聯訪表示，歌曲以「I am a Kaohsiunger」口號出發，是希望讓人們能熟悉高雄英文名稱拼寫，並為高雄人量身打造像紐約客（New Yorker）一般的英文通稱，助中英雙語普遍化、把高雄推向國際，也讓高雄人大聲說出自己以身為「高雄兒」為榮，邀請更多人來到高雄、認識這個城市。

曾尹儷說，自己與創行者是在聚集許多人練舞的高雄文化中心認識，希望也藉這次合作，探討街舞練舞空間不足等議題，彰顯年輕世代的活力與創意。其中將主題歌詞擴寫成一整首歌的游子毅本身是到高雄念大學的桃園人，也正因此想讓歌曲表達出「即使不是土生土長高雄人，只要認同這塊土地，就可以成為高雄兒」的概念。

創行者執行長余勝鴻（FISH）說，創行者舞團創立2年，與曾尹儷都是沒有任何背景、資源的團體，也覺得這次的邀請是個挑戰，因此思考後決定嘗試、挑戰看看，但也擔心會不會做不好，「像在走鋼索一樣」。

歌詞中提到SKM卡丁車、用烏魚子炒菜、西子灣的夕陽、被猴子搶的鍋燒意麵等高雄意象，游子毅說，創作時想要把各樣高雄的東西加進去，如五福、六合等高雄地名，都特地加入歌詞裡面。（編輯：謝雅竹）1111027