流標5次終發包 台南白河區公所重建動土
2022/10/30 12:20（10/30 12:41 更新）
台南市白河區公所廳舍拆除重建工程，民國109年起歷經5次流標，今年終於成功發包並在30日由台南市長黃偉哲（中）等人主持動土。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月30日
（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市規劃將白河區公所廳舍拆除重建，但因營建物價攀升，民國109年起歷經5次流標，經追加預算，今年終於成功發包並在今天動土，完工後將提供洽公與社區化托育空間。
台南市長黃偉哲上午出席動土典禮致詞表示，舊的白河區公所廳舍部分牆面需要額外耐震補強防護，已有拆除重建、提升建物安全性的需求迫切，期待完工後可提供辦公人員以及洽公民眾安全、舒適的空間。
黃偉哲表示，白河區公所重建後，未來會將戶政事務所以及社區公共托育家園都納入廳舍中，提供更方便的洽公環境與社區化托育空間。
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台南市政府提供資料指出，白河區公所重建工程標案從109年規劃經費後歷經5次流標，經檢討後發現主因為營建物價攀升，在市府團隊討論以及市議會的支持下，增加經費至新台幣1億9950萬元，終於在今年成功發包。
台南市政府指出，新白河區公所建物規劃為地下1層、地上3層，總樓地板面積4070平方公尺，預計於113年完工，施工期間區公所暫時移至白河運動公園的臨時辦公處提供服務。（編輯：黃世雅）1111030
台南市白河區公所辦公廳舍部分牆面需要額外耐震補強防護，已有提升建物安全性的需求迫切，拆除重建工程30日動土，新建物預計民國113年完工。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月30日
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