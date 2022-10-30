韓國梨泰院踩踏意外 北市警加強審視跨年安維

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韓國首爾梨泰院踩踏意外釀多人死傷，引發各界關注北市跨年活動安全。台北市警察局信義分局30日透過新聞稿表示，北市跨年晚會是國內年度盛事之一，將再對北市跨年活動安全維護各項環節加強審視，並會同北市府研商和適時滾動修正。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月30日

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）韓國首爾梨泰院踩踏意外釀多人死傷，引發各界關注北市跨年活動安全。台北市警察局信義分局今天表示，將加強審視活動安全維護各項環節，並會同北市府研商和適時滾動修正。

梨泰院昨晚擠進10萬人潮，晚上10時20分左右於一條通往酒吧的小巷爆出大規模推擠踩踏事故，釀多人死傷慘劇，震驚全球。

由於年底台北市有跨年晚會活動，引發各界關注相關安全維護情形。

對此，信義分局今天透過新聞稿表示，北市跨年晚會是國內年度盛事之一，每年都吸引大批人潮前往北市信義區觀賞表演及煙火施放，但有鑑於梨泰院推擠踩踏死傷事件，將再對北市跨年活動安全維護的各項環節加強審視。

同時，將會同台北市政府相關局處研商，務求年底跨年活動安全無虞，讓民眾安心跨年。

信義分局指出，針對跨年活動，除結合市警局刑事警察大隊特勤中隊及新北市警察局警犬隊共組「反恐打擊部隊」，全面加強會場檢查外，會場周遭區域也劃設各任務分區，進駐一定數量警力進行巡視監控。

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此外，活動散場時，警方會配合主辦單位工作人員，以哨音、舉牌或擴音器方式，提供明確散場動線引導民眾離開，若發現民眾有推擠狀況，警方會立即介入制止並通報救護單位執行救援。

信義分局表示，針對年底跨年活動的安全維護及防止踩踏等作為，警方將依據以往執行經驗，適時滾動修正，並結合友軍力量，全力守護參加活動民眾的安全，務求做好萬全準備，從空中至地面，全面維護會場及周遭區域安全。（編輯：李亨山）1111030