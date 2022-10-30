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台中東豐快速道路復工 目標115年通車

2022/10/30 18:57
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市「東勢—豐原生活圈快速道路」今天復工，全線總經費高達152億元，全長9.6公里，目標民國115年通車。完工後可縮短山城與市區通勤時間，促進地方產業發展。

在地方期盼下，台中市建設局下午舉行東豐快速道路復工祈福典禮，市長盧秀燕、立委江啟臣及市議員冉齡軒、張瀞分、蔡成圭等人出席，盧秀燕在祈福典禮致詞表示，這不只是一條生命救援線，也是一條經濟道路，完工後將提供山城居民一條安全回家的便捷道路。

盧秀燕說，921地震時，因為台3線中斷，許多東勢、石岡等山城地區居民搶救不及，災情嚴重，她上任後承諾江啟臣和山城的鄉親，指示建設局在兼顧生態永續與交通便利的前提下，儘快復工、動工，建構山城地區一條運輸醫療及緊急救護救災道路。

盧秀燕指出，過程中持續開公聽會向市民說明，凝聚地方共識，成功整合居民意見，在停工6年後，終於在今天復工，未來將有效紓解台3線交通負荷、改善山城通行交通瓶頸，同時提供快速旅運需求，帶給地方更便捷的生活交通網，這是台中的大喜事。

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江啟臣表示，這是山城和豐原很重要的一天，8年前在這裡開工，今天也在這裡復工，希望這次可以完工，感謝盧秀燕帶領的市府團隊，用最有效率的方式，在最短的時間內，籌措經費在今天復工。

台中市建設局長陳大田指出，東豐快工程分為5標，第4、5標跨大甲溪橋梁、東勢段工程已完工，第1至3標環評爭議也已克服，現優先辦理第3標工程從石岡銜接大甲溪橋梁段。（編輯：李亨山）1111030

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