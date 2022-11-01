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選戰如龜兔賽跑 蔡其昌：天道酬勤是不變鐵律

2022/11/1 18:58（11/1 19:06 更新）
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民進黨台中市長參選人蔡其昌（左）1日出席東海大學路思義教堂修復工程開工儀式，會前受訪表示，每場選舉不到開票結束，沒人知道誰輸誰贏；他相信天道酬勤。中央社記者趙麗妍攝 111年11月1日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（左）1日出席東海大學路思義教堂修復工程開工儀式，會前受訪表示，每場選舉不到開票結束，沒人知道誰輸誰贏；他相信天道酬勤。中央社記者趙麗妍攝 111年11月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）選戰倒數，日前有扶輪社友以「龜兔賽跑」比喻選戰，努力就會有勝選，民進黨台中市長參選人蔡其昌表示，這是鐵律，選舉不到開票結果，沒人知道誰輸誰贏，天道酬勤。

蔡其昌今天出席國定古蹟路思義教堂修復工程開工儀式，會前他接受媒體訪問，關於有扶輪社友說選舉就像龜兔賽跑，努力就會有勝選。

蔡其昌表示，這是鐵律，每場選舉不到開票結束，沒人知道誰輸誰贏。他舉例，2014年新北市跟桃園市的選舉，封關民調各輸20、30%，最後開票，當時的新北市長參選人游錫堃只輸給尋求連任的朱立倫2萬票，桃園市長鄭文燦甚至贏過尋求連任的吳志揚，選舉這種例子不勝枚舉，他相信天道酬勤。

他說，誰認真、有願景、有行動力、能夠感動市民，這才是選舉勝選重要的關鍵因素，所以，自己跑了4個多月，進入最後衝刺，依然用沙啞的聲音面對大家，表示他跑遍每個地方，認真的宣講對台中市未來的願景與看法，這就是影響選舉是否成功很重要的因素。（編輯：黃世雅）1111101

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