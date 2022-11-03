降低新住民就醫障礙 南市醫啟動越南口譯服務

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台南市立醫院10月29日啟動每週六上午越南口譯就診服務，讓新住民在沒有語言障礙的就醫環境下，得到醫療照護及溝通支援。（台南市立醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月3日

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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市立醫院今天宣布啟動每週六上午越南口譯就診服務，減少越南新住民就醫障礙，得以放鬆心情向醫師詢問身體狀況，不會因語言隔閡而降低就醫意願。

台南市立醫院10月29日起每週六上午開設越南口譯就診服務；台南市立醫院院長蔡良敏今天告訴中央社記者，南市醫外籍病人就診以越南籍最多，其次是中國籍及印尼籍。

南市醫初步規劃1名越南新住民擔任口譯人員，只要有需求，口譯人員將帶著病患前往診間，再擔任翻譯，以越南文轉述醫師話語，讓新住民在沒有語言障礙的就醫環境下，得到醫療照護及溝通支援。

南市醫表示，許多新住民對周遭生活環境、就醫情況不清楚，身體不舒服時，一拖再拖，或僅購買成藥服用，且因語言隔閡造成就醫卻步，對健康有很大隱憂。

南市醫期待越南口譯就診服務有效提高新住民及時就醫治療，未來若成效不錯，院方將再增加配置口譯人員。（編輯：陳仁華）1111103