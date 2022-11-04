金馬影帝陳松勇遺愛 捐贈高階救護車給澎湖

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「陳松勇紀念號」救護車捐贈儀式4日在澎湖縣消防局舉行，由已故金馬影帝陳松勇友人代表捐贈，澎湖縣長賴峰偉（右2）代表受贈，並回贈感謝狀。中央社 111年11月4日

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（中央社澎湖縣4日電）已故金馬影帝陳松勇友人陳韋翰，今天代表勇伯捐贈一部價值340萬元的「陳松勇紀念號」救護車給澎湖縣政府消防局，完成陳松勇生前關心離島的遺願。

「陳松勇紀念號」救護車捐贈儀式，今天在澎湖縣消防局舉行，由陳松勇生前友人陳韋翰代表捐贈，澎湖縣長賴峰偉代表受贈，並回贈感謝狀，感謝陳松勇遺愛人間的大愛。

澎湖消防局今天除陳松勇紀念號救護車捐贈外，國內志明雲石公司董事長邱俊智與黃雅惠2人也聯手捐贈「自動體外心臟電擊去顫器」一組給消防局，將分別配置澎湖望安與吉貝等離島使用。

賴峰偉表示，提升澎湖離島在地醫療水準，是縣府最重要的施政目標之一，其中緊急救護與在地醫療更是相輔相成，澎湖消防局近初年來爭取各界捐贈救護車，今年已獲贈5部救護車分別配置在將軍、鳥嶼、花嶼、虎井等2、3級離島決島上無救護車等困境、保障離島民眾。

澎湖消防局表示，目前擔任海巡之友總會榮譽最高顧問的陳韋翰，感念陳松勇生前對澎湖離島的關心，特別在處理陳松勇的遺產時，提出340萬元來購置「陳松勇紀念號」救護車一部，今天捐贈給澎湖消防局，藉以延續陳松勇的大愛。

消防局表示，陳松勇紀念號救護車，配置有AED、救護車用抗震生理監視器、到院前12導程心電圖機與電子化救護紀錄平板電腦等新式裝備器材、有助於強化緊急救護量能。

賴峰偉在捐贈會上，也同步表揚榮獲今年鳳凰獎與消防楷模吳政男、陳志龍、葛菁菁等人，肯定他們在消防工作領域奉獻。（編輯：郭諭儒）1111104