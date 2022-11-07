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北捷中山站再改造 完成18項智能車站元素

2022/11/7 17:31
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（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北捷運表示，中山站設計再改造，整合充電區、愛心傘架、垃圾桶等公共服務，並增加電子紙告示架、多媒體旅客資訊系統、輪椅旅客自動叫梯服務等。

台北捷運公司今天下午舉辦「中山再設計」記者會，市長柯文哲致詞時表示，中山站是淡水信義線、松山新店線交會站，隨著捷運路網發展及旅運量提升，現有車站空間已不足提供服務需求與相關設施，這回從旅客角度出發，透過減法設計、系統化整理及一致性手法，強化車站美學的整體性。

北捷指出，中山站以詢問處為中心，將原本只有7平方公尺，擴建及調整為通透明亮、更具開放感的空間；調整檯面高度後的無障礙措施，旅客及車站人員溝通更方便。

此外增設帶狀服務區，整合充電區、愛心傘架、垃圾桶等，同時增加電子紙告示架、多媒體旅客資訊系統、輪椅旅客自動叫梯服務等。

北捷說，電子紙告示架可透過雲端即時更新資訊，無須再以人工換置印刷海報，例如車站設備故障緊急告示、車站宣導相關資訊、大型活動路線指引等，運用上更有效率，減少詢問處玻璃上張貼大量公告的問題。

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而輪椅旅客搭乘電梯，透過影像辨識方式，主動偵測前往電梯的輪椅旅客，並以物聯網方式連動電梯設備，節省輪椅旅客電梯等待時間。

北捷表示，此次與台灣設計研究院合作，開啟「台北捷運再設計」計畫，選定淡水信義線中山站為首座示範站。以整合容納概念為主軸，同時引進物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、新穎顯示技術，歷經月餘規劃、設計及施工，完成18項智能車站元素，本次改造經驗將作為後續車站改造評估及參考。（編輯：李錫璋）1111107

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