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嘉市質譜儀農檢設備檢驗室揭牌 為民眾食安把關

2022/11/9 15:40（11/9 15:51 更新）
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嘉義市果菜市場設置質譜儀農檢設備農產品檢驗室，9日正式揭牌啟用，市長黃敏惠（中）出席見證並指出，這不只是為讓消費者吃得安心，更是為了給辛勤耕作、打造優質農產品的農民支持及肯定。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月9日
嘉義市果菜市場設置質譜儀農檢設備農產品檢驗室，9日正式揭牌啟用，市長黃敏惠（中）出席見證並指出，這不只是為讓消費者吃得安心，更是為了給辛勤耕作、打造優質農產品的農民支持及肯定。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月9日
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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市果菜市場設置質譜儀農藥檢驗設備農產品檢驗室今天揭牌啟用，透過最新、最精密的質譜儀檢驗技術，能夠檢驗出的農藥殘留毒多達201種，為消費者的食安把關。

嘉義市長黃敏惠今天率市府局處首長，與農委會藥物毒物試驗所長張瑞璋及多名市議員等人共同於嘉義市果菜市場為質譜儀農藥檢驗設備農產品檢驗室揭牌啟用。

黃敏惠致詞表示，嘉義市政府重視食安，積極落實食安機制以建立優良農產口碑及品牌，這不只是為了讓消費者吃得安心，更是為了給辛勤耕作、打造優質農產品的農民支持及肯定。

黃敏惠指出，中央與地方協力完成質譜儀農藥檢驗設備更新，透過最新、最精密的質譜儀檢驗技術，能夠檢驗出的農藥殘留毒多達201種，可以為消費者的食安把關。

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張瑞璋介紹質譜儀農檢技術時表示，隨著農產使用藥物越趨複雜，過去慣用的生化快篩技術已無法涵蓋全面的藥物檢測，質譜儀檢驗技術的應用正好彌補生化快篩技術弱項，而且，可以在15分鐘內完成檢測，價格也比較便宜。

嘉義市果菜市場設置質譜儀農藥檢驗設備農產品檢驗室，除了監測果菜市場進場農產品的農藥殘留量，還能滿足各界及機關單位檢驗需求，服務對象擴及一般消費戶、營養午餐團膳採購單位、超級市場、量販店等，提供付費檢驗服務。（編輯：郭諭儒）1111109

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