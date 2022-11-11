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「2022屏東聖誕節」點燈 感受浪漫夢幻冰雪世界

2022/11/11 20:08（11/11 20:16 更新）
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「2022屏東聖誕節」以「冰世界．雪國度」為主題，開幕點燈儀式11日熱鬧舉行，屏東縣長潘孟安（左5）等人出席，一起將滿滿冰雪元素注入屏東公園。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月11日
「2022屏東聖誕節」以「冰世界．雪國度」為主題，開幕點燈儀式11日熱鬧舉行，屏東縣長潘孟安（左5）等人出席，一起將滿滿冰雪元素注入屏東公園。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月11日
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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）「2022屏東聖誕節」今年以「冰世界．雪國度」為主題，打造出15組主題燈飾及12公尺高且旋轉式的巨大音樂盒，今晚點燈，浪漫感十足，將耶誕氛圍升到最高點。

今天晚間在縣長潘孟安、日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥、立委周春米等人一同點燈，全區燈飾隨著音樂點亮，宛如璀璨星光覆蓋著屏東公園。縣府表示，每週末下午6時至晚上10時的每個整點，椰林大道上的「浪漫雪廳」會出現夢幻下雪場景，增添節慶歡樂氣氛。

潘孟安表示，去年以「夢幻聖誕」為主題，吸引超過20萬人次共襄盛舉，今年「冰世界．雪國度」設置了15組燈飾，還有設置橫跨道路的「雪上飛揚」，裝滿彩色燈飾的隧道掛上滿滿的星星，製作互動立體溜冰的耶誕老人，讓每個角落都充滿溫馨耶誕氣息。

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縣府傳播暨國際事務處表示，今年在公園入口處就聳立著1座12公尺高的旋轉音樂盒的「璀璨冰山」，加上10公尺高的「雪怪印記」、巴洛克風格宴會廳的「浪漫雪廳」、一道道流星劃過的「雪映流光」、星光交織閃爍的「星空聖誕」、滿滿幸福的「冬季獻禮」、波光粼粼的「雪之湖」、冰雪奇緣的「雪戀國度」等燈飾，將滿滿的冰雪元素注入屏東公園，打造出2022年末最具指標性的活動盛會。

縣府提及，活動今起將持續到明年1月2日，每週末及國定假日期間，推出「聖誕老人環遊世界」集章活動，現場搭設了日本、韓國、歐洲、美國、加拿大等5個國家設計的打卡區，民眾只要集滿印章就可以兌換耶誕小禮品；指定時間，身穿雪白裝扮的耶誕老人帶著小幫手出現在打卡區與鄉親互動、發送糖果及拍攝限量拍立得。（編輯：黃世雅）1111111

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