台南東山咖啡節登場 盼推廣國產優質咖啡

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）2022東山咖啡節活動今天在東山區農會廣場開幕，除頒獎表揚在咖啡評鑑獲得佳績的農民，並發表限量新品藝伎咖啡豆（Geisha），盼吸引更多遊客造訪東山品嘗優質國產咖啡。

台南市長黃偉哲出席開幕儀式致詞表示，台南市東山區為台灣咖啡主要產地之一，東山咖啡節相當有歷史且已打出品牌，更因咖啡農的努力，這幾年來已有產品獲得美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）優質評價。

黃偉哲表示，今天除了頒獎鼓勵農民，也藉著咖啡節的舉辦，讓更多國人了解國產優質咖啡，幫助提升國產咖啡的質與量，進軍全世界。

台南市政府農業局長李建裕表示，台南咖啡種植面積近60公頃，其中約54公頃在東山區，東山的地質、氣候、降雨量條件適合咖啡樹生長，鄰近又有曾文、烏山頭、白河等水庫調節濕度，加上採半日照林樹下栽培環境，讓東山咖啡蘊含濃厚特殊香味。

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李建裕指出，市府自民國102年起辦理台南市咖啡評鑑，並將評鑑優勝咖啡豆送到CQI爭取世界級認證，今年經CQI評測台南市咖啡評鑑的前3名，分別為金讚咖啡農園85.33分、御香咖啡園85.25分、大鋤花間生態農場84.58分的好成績。

李建裕指出，今天在活動中發表的限量新品藝伎咖啡豆（Geisha），風味清香且獨特，未來農業局會持續與在地公所、農會及產業團體合作，透過輔導與推廣，提升咖啡品質及品牌能見度。（編輯：黃世雅）1111113