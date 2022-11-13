雲林冷鏈物流系統 增添2生力軍啟用

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）農委會在雲林縣投入逾5億元的冷鏈物流系統並建構區域冷鏈物流中心，農委會主委陳吉仲今天出席2家冷鏈廠啟用典禮，並說國內農產品加工冷鏈邁入新世代，未來生產的農產品將進軍國際。

全國最大牛番茄供應商展鮮農產生技公司和雲林地區甘藷供應商瓊埔合作農場皆建設冷鏈新廠，今天舉辦啟用典禮，陳吉仲、民進黨立委蘇治芬和劉建國等人出席，見證雲林地區冷鏈串聯，造福農民。

「誰決定冷鏈空間，誰就決定農產品市場價格」，陳吉仲說，農委會4年投入新台幣126億元推動冷鏈中長程計畫，包括自動化和機械化、加工和相關辦法的輔導，透過物流通路，可以讓內外銷路順暢。

陳吉仲表示，近年來沒有颱風來襲，國產農產品價格穩定，全仰賴冷鏈和加工、物流等多管齊下的成效。

陳吉仲指出，雲林縣農業問題非常多，透過劉建國和蘇治芬一一解決，農業建設不應分黨派，全力針對農業的需要，逐一解決問題，讓雲林農業進一步發展。

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陳吉仲表示，全國甘藷種植8000公頃、產值30億元，冷鏈、加工及物流做得好，可創造百億商機，且農民1公頃可增加1至2萬元收入，歡迎有意願農民、農社團體及農企業一起參與，把台灣甘藷變成重要產業，行銷國際。

農糧署長胡忠一進一步說明，部分農產品夏天產量過剩、冬天產量不足，透過急凍技術保存，可穩定市場銷量及價格，同時也能確保從產地到餐桌整體生產流程安全，冷鏈廠讓農民有希望，也讓民眾可享用優質農產品，更讓台灣農產品有機會登上國際舞台。（編輯：陳仁華）1111113