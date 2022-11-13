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馬英九台南輔選 盼打贏2024前哨戰

2022/11/13 19:19
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（中央社記者楊思瑞台南13日電）前總統馬英九今天到台南為國民黨提名的市議員參選人站台，盼選民支持國民黨打贏地方選舉，2024才有機會拿回中央執政權，國民黨台南市長候選人謝龍介也呼籲用選票改變台南。

馬英九今天先後為尋求連任的台南市議員參選人蔡育輝、林燕祝站台，在蔡育輝造勢會場時贈送寫有「爭氣」2字掛軸給蔡育輝，希望國民黨在台南市提名的市長候選人謝龍介與19名市議員參選人能揮出全壘打，並批評民進黨政府讓內政、外交、經濟與民主發展嚴重落後，且疫苗政策根本就是拿人民生命開玩笑。

馬英九在林燕祝造勢活動演說指出，現在中央政府的兩岸政策、能源政策錯得厲害，如果不改變政府就不能改變政策，今年的選舉雖然是地方選舉，但國民黨如果贏了，就有機會在2024拿回中央執政權，希望民眾用選票下架民進黨。

謝龍介則說，台南學甲區發生歹徒在兩處地點連開共88槍後，民間氣氛已經反轉，如果繼續讓民進黨在台南執政，台南會變成子彈之都，希望選民可以用手中的選票來改變這個城市。（編輯：黃世雅）1111113

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