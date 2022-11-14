守護鳳凰木老樹群 工藝中心發起公民綠色行動

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）工藝中心鳳凰木樹齡高，且部分樹體中空朽壞需養護保健，工藝中心號召居民進行公民綠色行動，由樹醫師帶領改善環境，更利用園區竹構藝術裝置化作協助老鳳凰木生長的有機材。

國立台灣工藝研究發展中心種植一片鳳凰木老樹，隨著樹齡老化與土壤硬化，樹齡逾70歲的鳳凰木老樹曾生病受白蟻侵蝕造成巨大樹洞，經樹醫師詹鳳春清創，大樹洞與人工樹皮已成園區景觀，但老樹也需要良好土壤提供根系順暢呼吸，因此，工藝中心發起「老鳳凰，樹醫生」公民綠色行動，邀社區居民參與改良。

工藝中心今天舉辦「自然、循環、綠工藝」啟動記者會，由來賓共同為鳳凰木鬆土，象徵守護行動即日起展開，相關活動包含樹木專題講座與生態活動體驗、社區民眾共同鬆土、覆土幫助改善老樹生長環境，居民也可認養鳳凰木老樹照護，同時懷念樹下過去美好回憶。

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工藝中心主任張仁吉透過新聞稿表示，感謝大家參與這場集結藝術創作、生態教育、自然循環等元素的公民綠色行動，透過詹鳳春帶領居民共同循環再利用工藝竹材，作為植栽基盤改良資材之一，藉由導引樹木根系及排水，讓根部有活動空間、幫助吸收養分。

詹鳳春說，過去醫治樹木過程多與專業團隊一起完成，這次非常開心與社區大小朋友一起搶救鳳凰木老樹群，期待民眾透過活動了解老樹的重要性，並讓這些樹群陪伴大家更長久，留下更多美好回憶。（編輯：黃世雅）1111114