北市動物保護專線1959啟用 全天候專人接聽服務

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市政府動物保護處今天表示，「1959動物保護專線」正式啟用，包含動物救援、動物保護、24小時有專人接聽服務等優點。

北市動保處上午在北市府舉辦記者會，產業發展局長林崇傑出席致詞時說，北市府在民國99年把動物衛生檢驗所改制為動保處，並成立動物救援隊，同年設置動物救援專線，提供市民通報台北市轄內的動物救援及虐待案。

林崇傑表示，動保處統計去年全市透過動物救援專線通報案數有9844件，救獲犬貓約1300餘隻、非犬貓的其他動物有4000餘隻，接獲通報發現動物有傷病案，市府也與24家特約動物醫院合作，成為動物急難救傷後送管道，讓動物儘速獲得專業醫療服務。

林崇傑指出，有市民反映，因原本動物救援專線號碼太長，且都要透過1999市民熱線或警消等方式轉報，但轉接時會浪費救援動物或掌握事證的黃金時間。

林崇傑表示，為提供市民容易記取的通報專線，經討論後，縮短原專線號碼，並取「你救我救」諧音的1959，方便市民記憶。

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動保處指出，「1959動物保護專線」正式啟用，專線包含動物救援、動物保護、24小時專人服務，全國首創的優點，民眾在台北市區內發現需要救援保護的動物，可立即撥打專線通報。

動保處呼籲，民眾在台北市區內發現有動物需要救援，務必先確認動物狀況、具體地點（像門牌號碼）、周遭環境等，再撥「1959動物保護專線」，依話務員指示提供相關資訊，盼與民眾一起共創人與動物和諧共處環境。（編輯：郭諭儒）1111115