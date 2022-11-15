鹿港「鹿溪宴」結合在地小吃 200桌名額秒殺

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彰化縣鹿港鎮推出結合魷魚肉羹、蚵仔煎等在地鹿港人氣小吃的「鹿溪宴」，15日受理報名，200桌名額秒殺完售。（鹿港鎮公所提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月15日

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）鹿港鎮推出結合鹿港小吃的鹿溪宴今天受理報名，200桌名額秒殺完售；鎮公所說，網路報名20桌不到10秒賣完，傳真報名120桌不到10分鐘額滿，現場報名部分昨晚就有人來排隊。

彰化鹿港鎮公所舉辦「2022鹿港四季紅冬歡活動」，其中一項即為鹿溪宴，鹿溪宴結合在地鹿港小吃像是肉包、魷魚肉羹及蚵仔煎等，共計有19道鹿港人氣小吃，12月3日、4日2天在鹿港文小五預定地開桌，2天各開100桌。

鹿溪宴活動今天上午8時開放報名，網路部分20桌名額不到10秒完售，傳真報名2天各60桌在開放報名後不到10分鐘額滿，至於現場部分在上午開放報名前，已有民眾在公所門前排隊。

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排在第一名的張姓民眾接受媒體聯訪指出，住在台北的舅舅想要一嚐家鄉味小吃，因此昨晚就來到公所排隊準備報名，希望能搶到名額。

鹿港鎮長許志宏接受媒體聯訪時說，要感謝鄉親們的支持，讓鎮公所每年推出鹿溪宴都秒殺完售，今年菜色進行微幅調整，推出結合時令的金針烏魚湯及鹿港在地總舖師的手路菜金錢蝦餅，歡迎大家來鹿港體驗在地特色小吃文化。（編輯：郭諭儒）1111115