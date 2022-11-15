家屬通報亡父飼養保育類藍腹鷴 新北動保處助安置

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市政府動物保護防疫處日前接獲中和區民眾主動通報，其父親離世後遺留許多寵物鳥，包含有二級保育類野生動物藍腹鷴，他們已協助將藍腹鷴送往台北市立動物園安置。

動保處新聞稿表示，日前接獲巫姓民眾通報表示，在其家中頂樓清點父親離世後的鳥園，發現鳥園品種眾多且疑似有保育類動物。鳥園是由父親生前一手照顧，飼養已有5、6年了，飼養時不知道有保育類動物。

動保處表示，鳥園中除包含俗稱金雞的紅腹錦雞及又名銀雞的白鷴，還確認有二級珍貴稀有保育類野生動物藍腹鷴。

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動保處表示，藍腹鷴與千元大鈔上同是第二級保育類野生動物黑長尾雉相似，藍腹鷴喜歡在晨昏、濃霧、昏暗、光線不佳時出沒，腳爪呈紅色，有一對白色尾羽在尾部中央，雄性頭上有白毛，且藍腹鷴生性敏感、羞怯，警覺性又比帝雉更高。

動保處表示，飼養藍腹鷴已違反野生動物保育法，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或併科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。但因被告已死亡，應為不起訴處分。動保處協助將藍腹鷴送往台北市立動物園安置，其餘非保育類寵物鳥輔導民眾繼續飼養。（編輯：卞金峰）1111115