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花蓮鳳林木瓜受水傷 每公頃救助8萬元

2022/11/15 19:35（11/15 19:46 更新）
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受10月豪大雨影響，花蓮鳳林鎮木瓜果實有水傷腐爛、落果等情形，經縣府爭取，農委會公告為天然災害現金救助地區，農友可到鎮公所申請相關受災證明，例假日照常受理，申請至11月25日止。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年11月15日
受10月豪大雨影響，花蓮鳳林鎮木瓜果實有水傷腐爛、落果等情形，經縣府爭取，農委會公告為天然災害現金救助地區，農友可到鎮公所申請相關受災證明，例假日照常受理，申請至11月25日止。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年11月15日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）受10月豪大雨影響，花蓮鳳林鎮木瓜果實有水傷腐爛、落果等情形，經縣府爭取，農委會今天公告為天然災害現金救助地區，每公頃救助新台幣8萬元，民眾申請至11月25日止。

花蓮縣農業處發布訊息表示，農委會已於11月15日公告鳳林鎮為辦理木瓜111年1007豪雨農業天然災害現金救助地區。受災農友可自16日起至25日止，到鎮公所申請相關受災證明，例假日照常受理。

農業處長陳淑雯說明，鳳林鎮受損木瓜救助額度每公頃為8萬元。救助對象應為實際從事農作生產之自然人，申報項目損失率達20%以上，長期作農產品於同曆年救助以一次為限。

農業處提醒農友，符合申請資格者儘速前往公所辦理，另外，也籲請各公所注意轄區時令作物生長情況，若有疑似天然災害所致的損害，儘速通報縣府。（編輯：謝雅竹）1111115

陳淑雯
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