原民會加碼補助花東部落老舊廁所修繕 700戶受惠

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原民會主委夷將．拔路兒16日到花蓮縣壽豐鄉溪口文化健康站視察，並宣布花東部落弱勢族人老舊廁所改善補助措施進入第2期，預計至民國112年底，將改善花東地區700戶原民用廁環境。（原民會提供）中央社記者張祈傳真 111年11月16日

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）原住民族委員會投入新台幣5700萬元經費，啟動第二期花東部落弱勢族人老舊廁所改善計畫，新增專人申辦、免代墊修繕經費及補助額度差異化等便民措施，每戶最高補助23萬元。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天至花蓮壽豐鄉溪口文健站視察，宣布廁所改善補助措施進入第二期，預計至民國112年底，將改善花東地區700戶原民用廁環境。

Icyang接受媒體聯訪指出，行政院前發言人Kolas Yotaka4年前在院會就花東部落老舊廁所情況提出報告，這麼進步的國家，竟還有很多家庭使用傳統蹲式廁所，對長輩來說是很大負擔，建議原民會專款專案補助。

Icyang表示，2年前啟動第一期補助，截至去年8月已改善368戶，包括花蓮200戶、台東168戶，經族人意見作為第二期計畫調整。

Icyang說，第二期計畫提高補助名額至700戶，也擴大補助範圍，不只蹲式馬桶可更換成坐式馬桶，增加更換破損、老舊或不堪使用的坐式馬桶，增設廁所及化糞池也在補助範圍內。

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Icyang說，為改善中低收入戶代墊款負擔，第二期計畫增加專人協助申請、媒合施工廠商，用戶不須代墊任何費用，施工後再補齊差額即可。

因補助範圍涉及花東部落、離島，施工金額也有所差異。Icyang說，蘭嶼工程需搭船或飛機前往施工，成本較高，第二期計畫依不同需求類型及地區提供補助額度差異化，本島每戶最高15萬元、蘭嶼每戶最高23萬元，有需求的族人可向村里長、文健站照服員、社工等提供申請。（編輯：謝雅竹）1111116