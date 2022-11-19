印度廁所博物館 展示馬桶進化史

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1992年在印度首都德里成立的國際廁所博物館，號稱是全球首座以廁所為主題的博物館，展出各式馬桶及廁所進化史。中央社記者林行健德里攝 111年11月19日

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（中央社記者林行健新德里19日專電）11月19日是「國際廁所日」，印度首都德里就有一座全球最早的廁所博物館，除展出各式馬桶、廁所進化史之外，也附設利用廁所發電、製造淨水的環保區。

2013年聯合國大會通過新加坡的提議，宣布每年11月19日為「國際廁所日」，提醒世界關注偏鄉無廁所地區居民的衛生狀況。

根據聯合國資料，全球迄今仍有36億人居住在沒有廁所或廁所衛生條件不佳的地區，對居民健康造成極大威脅，而印度曾經是一個廁所普及率低的國家，鄉下地區許多家庭沒有廁所，民眾在戶外解決。

1970年，印度社會學家巴札克（Bindeshwar Pathak）創辦了非政府組織（NGO）「無障礙國際社會服務組織」（Sulabh International Social Service Organization，SISSO），鼓吹廁所對環境及人體健康的重要性，在偏鄉興建廁所。

1992年，巴札克在德里設立了國際廁所博物館，透過史料、照片及馬桶、尿壺等展品，訴說從公元前3000年到現代的廁所演變史。

助理館長拉吉普特（Neelam Rajput）表示，這是全球第一座以廁所為主題的博物館，目的是要告訴民眾廁所對生活環境及人體健康的重要性。

她說：「廁所不容忽視，也不應被嘲笑或掩鼻。它是必要的，就像廚房一樣重要，如果你把廚房保持得很乾淨，那廁所也一樣要乾淨。」

一進廁所博物館就可看到許多國旗，這些都是展品的來源地。台灣的廁所主題餐廳也被收錄，許多參展民眾看到照片中的馬桶形餐具，多會不禁表示，希望有機會前去體驗。

博物館展出各式各樣的馬桶，包括顯示古代具有階級意識的上下層廁所、可利用太陽能風乾排泄物作為堆肥的馬桶、使用後可焚化排泄物的馬桶等，而好奇度最高的就是法國國王路易十四的國事寶座複製品。

根據解說，路易十四飽受便秘之苦，每天耗費在馬桶上的時間多達5小時，因此設計出馬桶王座，如此一來就可以一邊方便一邊與大臣討論國事。

廁所博物館也有戶外區，展示SISSO在偏遠地區興建的公廁及相關系統。

早年，印度鄉村民眾因認為廁所不潔，不願在家中設廁所，寧可在戶外或田野解決，然而這不但汙染了環境，也讓婦女在如廁時面臨人身危險。SISSO自成立以來，已興建3萬多座學校廁所、1萬多座公共廁所，並協助160萬戶家庭蓋廁所。

目前號稱全球規模最大的公廁，就是由SISSO興建在印度西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra），裏面有1283個廁所間、240個貴賓間、26個殘障人士專用間、159個小便斗和172間浴室，每天有40萬人使用。

為充份利用這些公廁，SISSO也興建了200多座環保園，內設生物燃氣儲存槽和淨水設施，從廁所產出的生物燃氣，用於為公廁點燈及發電，從廁所廢水中淨化後的乾淨水，則可用於灌溉或沖洗馬桶。

拉吉普特說：「每一個家戶都應該有廁所，在蓋房子時應把廁所列為重點項目。」（編輯：高照芬）1111119

在德里國際廁所博物館旁，有1座環保園，內設生物燃氣儲存槽和淨水設施，利用廁所產出的生物燃氣及廢水，用於為發電及灌溉。中央社記者林行健德里攝 111年11月19日

印度首都德里有一座國際廁所博物館，展出各式馬桶及廁所進化史。圖為民眾觀看法國國王路易十四的馬桶王座複製品。中央社記者林行健德里攝 111年11月19日