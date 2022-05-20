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公廁門把水龍頭易有病菌 醫：洗完手要再消毒

2022/5/20 18:03（5/20 18:11 更新）
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醫師提醒，洗完手最好再用自備酒精消毒過。（中央社檔案照片）
醫師提醒，洗完手最好再用自備酒精消毒過。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧高雄20日電）醫院檢測公廁環境發現，水龍頭、擦手紙架旋鈕、公廁門把、坐式馬桶坐墊及洗手乳壓把等地方容易累積病菌。醫師提醒，應避免直接碰觸，洗完手也最好再用自備酒精消毒過。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，高雄市立大同醫院提醒，民眾除了佩戴口罩、維持社交距離外，環境清消及勤洗手也是重要防疫措施，尤其是公共設施表面常有許多人碰觸，更需注意觸摸造成的交叉感染風險。

大同醫院表示，民眾常出入、使用的公共廁所，經由「ATP冷光反應」檢測環境病菌數量，發現在水龍頭、擦手紙架旋鈕、公廁門把、坐式馬桶坐墊及洗手乳壓把，在環境清消前菌落數最高。

大同醫院職業安全衛生室主任沈駿緯接受中央社記者電訪說明，「ATP冷光反應檢測」常用在加護病房、負壓隔離病房等空間，檢測清消成效，可以反映致病細菌、病毒集中情況。其中擦手紙架，因為不太容易碰到，位置也比較隱密，是清消最容易忽略的地方；而有些人會用衛生紙擦拭馬桶坐墊，但若未搭配酒精或消毒水，沒辦法達到消毒殺菌。

沈駿緯表示，這些表面只要定期清消，都能有效降低病菌數量。以大同醫院公廁管理為例，就將門診公廁清消頻率提高到每小時1次，並加強通風，避免病菌累積。水龍頭改設感應式、改用抽取式捲筒衛生紙，也能有效減少接觸、降低交叉感染風險。

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大同醫院感染管制室主任、主治醫師陳惇杰提醒，民眾使用公廁，務必配合防疫規範，要全程戴好口罩、保持社交距離等候，並避免直接碰觸門把、沖水按鈕等廁所內的高污染表面，沖水前先蓋上馬桶能減少氣溶膠逸散，如廁後更要記得勤洗手。

針對水龍頭、擦手紙架旋鈕等洗手後會碰觸的表面，也有可能累積病菌，陳惇杰提醒，洗完手、把手擦乾後，最好再用自備的酒精消毒雙手，不碰眼口鼻，做好自我健康防護，以降低感染風險。（編輯：謝雅竹）1110520

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