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快篩實名制銷售熱點、偏鄉離島 21日起增量配送

2022/5/20 15:20（5/20 15:40 更新）
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指揮中心指揮官陳時中宣布，21日起將對售罄的1728家據點多配約150人份快篩、偏鄉山地離島地區增配近400人份。圖為台北市大同區1間藥局販售實名制快篩試劑。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中宣布，21日起將對售罄的1728家據點多配約150人份快篩、偏鄉山地離島地區增配近400人份。圖為台北市大同區1間藥局販售實名制快篩試劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北20日電）快篩實名制排隊熱潮漸緩，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，明天起將對售罄的1728家據點多配約150人份快篩、偏鄉山地離島地區增配近400人份，避免民眾白跑一趟。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，今天共有4939家機構可販售快篩實名制，共可販售約62萬人份，截至今天中午12時共有337家完售，累計賣出約12.1萬份；快篩實名制實施以來，累計賣出791萬人份、相當於3955萬劑快篩試劑。

陳時中說，以目前販售狀況看來，排隊熱潮已經減弱，昨天約剩下7萬至8萬份快篩試劑、約20%快篩試劑沒有賣出。

他表示，為了讓銷售熱點的民眾更順暢買到快篩，明天起將針對1728家售罄的據點，再多配發2箱、約150人份，可望更有彈性賣出更多快篩試劑，降低排隊需求。

另外，偏鄉山地、離島因幅員廣大，買一次就要舟車勞頓，陳時中說，明天起偏鄉據點一律配5箱，近400人份，可望滿足民眾需要，避免大家白跑一趟，今天下午也會再發文給各縣市政府了解快篩需求。（編輯：謝雅竹）1110520

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