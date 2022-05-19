快篩試劑續進口 實名制第2輪上路時間待定

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（中央社記者賴于榛台北19日電）衛福部今天表示，將持續進口快篩試劑，5月底前預計有7000多萬劑快篩試劑抵台，8月則將有8000多萬劑快篩試劑；快篩實名制第2輪因需求與防疫政策調整互有關連，實施日尚未定案。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。在快篩實名制部分，截至16日為止，已到貨3454萬3730劑，已販售3394萬7485劑，剩餘約59萬6245劑。

疾管署長周志浩出席行政院會後記者會時表示，政府將持續進口快篩試劑，5月底前預計有7000多萬劑快篩試劑抵台，8月則將有8000多萬劑快篩試劑。

另外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日曾說待盤點完快篩量能後，最快下週啟動第2輪快篩實名制。

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衛福部次長薛瑞元今天出席行政院會後記者會時說明，第2輪快篩實名制的實施日期尚未確定，將持續觀察首輪民眾購買的情形，若每日的快篩試劑剩餘量較多時，才會執行第2輪。

行政院發言人羅秉成主持行政院會後記者會時也補充指出，目前快篩實名制或多元通路販售的快篩試劑，每天都有相當的剩餘量，而民眾需求與防疫政策調整互有關連，因此快篩實名制第2輪實施日尚未定案。（編輯：蘇志宗）1110519