曾遭棄置變民間收藏 台南水道日治時期馬桶現身

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南山上花園水道博物館籌辦台南水道百週年紀念活動，近日進行田野調查時獲民眾提供1個日治時期的陶瓷馬桶便器，上面還有青墨渲染圖案，展現廁所美學，將提供專家考據。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，今年是台南水道及台南市使用自來水100週年，除了市府籌劃各項紀念活動外，民進黨立委郭國文也協助向文化部爭取補助，進行博物館硬體升級，並結合田野調查、耆老訪談，盼能完整呈現相關歷史。

台南市文化局指出，田野調查過程中訪談88歲山上區居民吳子中，意外發現這個日治時期的馬桶便器，令館方人員相當驚豔。

吳子中向館方人員表示，因家族一直住在台南水道附近，小時候就常在這一帶玩，水道工程完工後，他也曾參與過不少土木修繕工程，對水道相當熟悉。

吳子中指出，台南水道大約20幾年前一次整修後，意外發現這個便器被棄置，覺得相當可惜，於是帶回家收藏，最近正好館方人員進行調查，決定把馬桶送交文化局。

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吳子中表示，目前水道博物館快濾桶室西側空間，是當年辦公人員使用的小廁所，印象中這個便器就是安置在廁所內，在還沒有化糞池的年代，一般廁所就是挖個糞坑，在糞坑上方架設木板，做成簡易廁所，講究一點的會用紅磚砌疊，陶瓷便器並不多見。

台南市文化局長葉澤山表示，將配合調查研究，將這個便器也提供給學者專家進行考據，台南水道博物館擁有眾多珍貴文化資產，百年來也與周遭區域有緊密連結，將利用這次百週年活動爬梳整理，盼再創百年榮光。（編輯：謝雅竹）1110619