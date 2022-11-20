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台南關廟砲校聯外道改善 市府盼創三贏效益

2022/11/20 12:56
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府與國防部合作代辦陸軍砲兵訓練指揮部（俗稱永康砲校）遷建開發案，關廟區砲校10公尺寬聯外道路延伸到北新街暨新仁橋改建工程今天謝土，盼達成市府、軍方、地方三贏。

台南市長黃偉哲上午出席謝土儀式表示，這項工程經費總共新台幣1億3900萬元，感謝立委王定宇在砲校遷建期間協助市府爭取更多經費，讓對外聯絡道路能順利完成，透過今天的點香謝土典禮，感謝神明護佑在地居民平安。

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台南市政府工務局提供資料指出，工程內容包含新埔二街拓寬及新仁橋改建，橋梁採用鋼箱梁形式結構，橋長112公尺，路廊總長約370公尺、寬度10公尺，經費由經濟部水利署第六河川局補助5600萬元，市府自籌8300萬元，去年6月開工，今年9月完工。

工務局指出，108年已完成開闢關廟區砲校10公尺聯外道路至國道3號路段，但國3以南仍為4公尺道路，且在這條道路上的新仁橋長度不足，雨季時附近居民飽受淹水之苦，市府因此規畫這項工程，並盼使砲校生活圈與社區居民結合，達成市府、軍方與地方交通三贏效益。（編輯：陳仁華）1111120

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