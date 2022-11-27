迷鳥「棉鴨」現蹤美濃湖畔 活潑穿梭水生植物享大餐

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）有民眾日前發現，1隻迷鳥「棉鴨」現身美濃湖畔的大灣棲地，穿梭在水生植物間與其他水鳥一起覓食，也享用志工為經營水鳥棲地種植的印度莕菜的花，看起來相當活潑健康。

高雄市野鳥學會水雉棲地復育工作站主任陳柏豪今天接受中央社記者電訪表示，志工們在24日傍晚，在美濃湖畔的「大灣棲地」發現這隻棉鴨母鳥，行為相當活潑，進食正常，看起來很健康。

陳柏豪指出，棉鴨多分布在印度、泰國等一帶，每年10到3月則會飛往澳洲北部一帶，台灣不在其遷徙路線上，屬於迷鳥。

陳柏豪說明，「大灣棲地」是高雄市政府觀光局在美濃湖畔為水雉打造一個家，撥地交由高雄鳥會營造棲地，鳥會志工種下菱、芡、印度莕菜與齒葉睡蓮等水生植物，供水雉、紅冠水雞、栗小鷺等水鳥棲息利用，並定期有志工在現場觀察、解說。

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近日現蹤的棉鴨屬雜食性，會在水生植物間啄食花、種子、昆蟲等，這幾天觀察到牠幾乎都停留在棲地範圍，不時穿梭在水生植物間覓食，或享用印度莕菜的花。推測牠可能是迷路到美濃湖附近，發現這片棲地有很多水生植物，也有不少水鳥棲息，因此選擇在此落腳。

陳柏豪提醒，大灣棲地外有圍籬，若有民眾想要一睹棉鴨身影，切勿擅闖圍籬內，避免過度靠近，以免驚擾野生動物棲息。（編輯：黃世雅）1111127