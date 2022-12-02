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北市啟動家庭收支調查 先寄信告知防詐騙

2022/12/2 11:07（12/2 11:51 更新）
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台北市主計處開始派員進行家庭收支調查，提醒被抽中的2000戶受訪家庭，訪員會在約定時間佩戴識別證、及印有「台北市家庭收支調查」字樣的口罩前往。（台北市主計處提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年12月2日
台北市主計處開始派員進行家庭收支調查，提醒被抽中的2000戶受訪家庭，訪員會在約定時間佩戴識別證、及印有「台北市家庭收支調查」字樣的口罩前往。（台北市主計處提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年12月2日
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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市主計處開始派員進行家庭收支調查，提醒被抽中的2000戶受訪家庭，訪員將佩戴識別證，依據「致受訪戶書函」的約定時間實地訪查，民眾所提供資料將絕對保密。

家庭收支訪問調查是行政院主計總處指定統計調查，台北市主計處發布新聞稿提醒，即日起開始派員到以科學抽樣方式抽出的2000戶受訪家庭現場訪問，實地訪查作業至明年2月28日完成。

主計處說明，考量詐騙手法推陳出新，為了避免民眾受騙，已先寄送留有訪查員姓名、聯絡電話及約定時間的「致受訪戶書函」到受訪家庭，訪員將在約定時間佩戴識別證、戴印有「臺北市家庭收支調查」字樣的口罩前往，並在完成訪查後致贈商品禮券及紀念品各一份。

主計處指出，主要訪查項目包含家庭成員的性別、年齡、教育程度、工作行業等基本概況，還有住屋及家庭設備概況，以及收支項目、消費金額等，藉此了解台北市各階層家庭的生活水準及消費情形。

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主計處表示，調查後的統計結果將會是政府訂定相關政策的重要依據，像是低收入戶補助發放標準、住宅補貼所得標準、就學貸款核貸標準、法院判決給付贍養費參據等，也會是編算國民所得等重要經濟指標的基礎。

主計處強調，根據統計法規定，政府對民眾所提供的訪查個別資料絕對保密，除了提供整體統計分析使用外，不會作其他用途，請市民安心並配合接受訪查。（編輯：李錫璋）1111202

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