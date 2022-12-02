高市資收車貨斗改裝加高 環保局命恢復領牌原樣

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高雄市環保局資源回收車貨斗遭爆加裝鐵網，以增加高度跟容量。環保局2日表示，市府第一時間已通知各區清潔隊，資收車若有擅自改裝或加高情形，應立即拆除，恢復車輛領牌時原樣。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月2日

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高市環保局資收車貨斗遭爆加裝鐵網，以增加高度跟容量。對此，環保局已通知各區清潔隊拆除擅自改裝加高部分，恢復領牌時原樣。並盤點加高貨斗需求，配合辦理變更登記。

高雄市政府環保局遭爆料放任清潔隊員改裝資源回收車，不但在貨斗加裝鐵網、柵欄，甚至僅用繩子綁上保麗龍板增加高度跟容量，質疑市府帶頭違法，藐視勞工安全。

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對此，環保局今天中午發布訊息回應，經請教公路主管機關，確認加裝貨斗已違反「道路交通管理處罰條例」之虞。市府第一時間也已通知各區清潔隊，資收車若有擅自改裝或加高情形，應立即拆除，恢復車輛領牌時原樣。

環保局表示，市府也同時請各清潔隊統計回報，因執行勤務確有加高資收車貨斗的需求數量，後續將循程序幫車斗加高，辦理車輛變更登記後才可上路，以合規定。（編輯：黃世雅）1111202