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梨山耶穌堂大鐘再響起 整修完工啟用

2022/12/2 15:53（12/2 16:06 更新）
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全國海拔最高的「梨山耶穌堂」整修完工，2日正式啟用，有53年歷史的耶穌堂風華再現，迎接來自國內外的遊客。（交通部觀光局參山管理處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月2日
全國海拔最高的「梨山耶穌堂」整修完工，2日正式啟用，有53年歷史的耶穌堂風華再現，迎接來自國內外的遊客。（交通部觀光局參山管理處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月2日
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）全國最高教堂「梨山耶穌堂」整修完工今天正式啟用，相隔20年鐘聲再響起，交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，歡迎國內外旅客來梨山新地標參觀。

梨山耶穌堂在大鐘敲響12下後宣布正式啟用，泰雅族長老用泰雅古調吟唱感恩謝詞，感謝交通部觀光局協助完成歷史任務，讓海拔2100公尺、全國海拔最高的教堂風華再現，53年歷史的耶穌堂重新開放迎接來自國內外的遊客，未來將舉辦雲端上的婚禮。

牧師徐正義感謝上天恩典，讓耶穌堂可以重新開放，成為族人做禮拜的殿堂。

曹忠猷表示，整修興建教堂過程從規劃、設計、開工，一切真的感謝上天的安排和恩典。耶穌堂已有53年歷史，整修工程先搭起大棚架，再一片一片拆掉建幾千片的檜木及銅瓦清潔維護，再一片一片裝回去。

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在整修過程中，曹忠猷說，例如如何將擺放在尖塔閣樓地板上銅製的鐘吊起、拉回距離地面13.1公尺的屋頂位置，過程不影響地板、柱梁等原貌，煞費工程人員心思。

曹忠猷指出，耶穌堂整修復建歷經5、6年的時間，從歷史建物的審定、修復方式的考證及規劃設計，今天終於完工啟用，這是感動的時刻，也完成歷史性的任務。即日起開放供民眾駐足觀賞，附近有梨山原民小吃、梨山茶等熱飲，未來將成為梨山新的地標和網紅打卡點。（編輯：黃世雅）1111202

#曹忠猷
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曹忠猷
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