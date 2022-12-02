20公尺馬賽克拼貼「嘉南平原」 勤誠興業新廠吸睛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

勤誠興業在嘉義縣馬稠後產業園區新廠2日落成，廠內長20公尺的馬賽克牆是藝術家歐志成（左）以畫家莊玉明（右）畫作「嘉南平原」為樣本打造作品，呈現此處未開發前的甘蔗園風光。（莊玉明提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）勤誠興業投資32億在嘉縣馬稠後產業園區設新廠今天落成，廠內裝置長20公尺馬賽克拼貼藝術「嘉南平原」，呈現廠區未開發前甘蔗園風光令來賓讚嘆，彰顯企業與藝術有美好融合。

伺服器機殼廠商勤誠興業投資新台幣32億元，在馬稠後產業園區設廠，不到1年時間完成興建，今天舉行廠房啟用儀式暨40週年廠慶，會後進行廠房巡禮；嘉義縣長翁章梁、勤誠興業董事長陳美琪、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等人都出席活動。

陳美琪邀請藝術家歐志成，將她收藏在地知名畫家莊玉明繪製蔗園畫作「嘉南平原」、「蔗園之春」、「甘蔗開花時」3幅畫作，在廠區地下室牆壁以馬賽克拼貼藝術呈現高3.5公尺、長20公尺馬賽克牆，令與會來賓讚嘆。

莊玉明與歐志成今天在現場導覽；莊玉明接受中央社記者訪問表示，這是歐志成與6名工作人員，今年費時4個多月完成的，是嘉義區最大馬賽克拼貼藝術，呈現馬稠後產業園區未開發前的甘蔗園風光，更彰顯企業與藝術能有美好融合。

翁章梁對業者能關注在地藝術發展表達欽佩，更指出勤誠興業投資嘉義縣起了示範作用，短時間內完成購地與廠房建置，突顯縣府的效能；縣府開發工業區不以賺錢為目的，而是引進產業增加就業機會，期待更多廠商來嘉縣投資。

歐志成為知名雕塑家蒲浩明入室弟子，馬賽克拼貼作品遍及全台各學校。歐志成告訴中央社記者，目前有93幅馬賽克拼貼藝術在嘉義市文化局展出，展期至12月18日。（編輯：郭諭儒）1111202

伺服器機殼廠商勤誠興業斥資在嘉義馬稠後產業園區設廠，2日舉行新廠房啟用儀式暨40週年廠慶活動，嘉義縣長翁章梁（右3）、勤誠興業董事長陳美琪（左5）等人出席。中央社記者蔡智明攝 111年12月2日