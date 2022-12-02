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忠孝西路機車時段僅深夜 北市府：車流量相對少

2022/12/2 18:47（12/2 19:10 更新）
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台北市交通管制工程處宣布，忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，將於12月14日起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行。圖為機車騎士們在中山南路、忠孝西路口待轉。中央社記者吳家昇攝 111年12月2日
台北市交通管制工程處宣布，忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，將於12月14日起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行。圖為機車騎士們在中山南路、忠孝西路口待轉。中央社記者吳家昇攝 111年12月2日
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（中央社記者陳怡璇台北2日電）台北市忠孝西路僅深夜時段開放機車族通行，台北市交通管制工程處今天說，是選公車班次較低、車流量相對少時段，而羅斯福路、中華路等有公車專用道，較無動線交雜問題。

不過，力推西區門戶計畫的台北市長柯文哲2014年剛上任時就拆除設計不良，擱置8年未啟用的忠孝西路公車專用道。

交工處稍早宣布，忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，14日起開放機車於夜間11時到隔天上午6時通行，但時段較冷僻，被質疑「開放給誰騎？」

交工處晚間以新聞稿表示，主要是依忠孝西路24小時公車班次統計資料，基於機車行車安全及動線交織產生安全疑慮等因素，選擇公車班次較低及車流量相對較少時段開放。

至於其他公車班次多路段如羅斯福路、中華路等，交工處說，由於設有公車專用道，大量路側靠站班次不多，與機車動線交織量較不嚴重，才不禁行機車。

交工處說，在無較好的交通管制策略降低公車進出站與機車交織產生的安全疑慮前，先開放深夜時段，也避免太多管制時段造成民眾混淆，將持續觀察實際通行狀況、車流量及駕駛人行為，再評估後續開放措施。（編輯：李明宗）1111202

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#交工處
#忠孝西路
#柯文哲
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