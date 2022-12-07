台南官田區肉鴨場檢出H5N1禽流感 撲殺逾1萬5千隻

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台南市官田區一處肉鴨場出現鴨隻異常死亡，經採樣確診為H5N1亞型高病原性禽流感，台南市動物防疫保護處已完成撲殺1萬5194隻肉鴨，並進行全場消毒。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市官田區一處肉鴨場出現鴨隻異常死亡，經採樣確診為H5N1亞型高病原性禽流感，台南市動物防疫保護處已完成撲殺1萬5194隻肉鴨，並進行全場消毒，阻絕疫情傳播。

台南市動保處今天發布新聞稿表示，1日接獲通報官田區一處肉鴨場鴨隻異常死亡，當天派員至現場進行疫情調查及移動管制，並採樣送家畜衛生試驗所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，並於4日完成撲殺1萬5194隻肉鴨，全數運往本市焚化爐銷燬，接續進行全場消毒，阻絕疫病傳播。

動保處指出，今年11月於四草濕地及官田區的候鳥鴨科排遺檢出H5N1亞型高病原性禽流感，顯示經由候鳥散播病毒風險極高，已通知養禽業者加強落實禽場生物安全管控措施，特別是應依規定進行圍網，圍網如有破損須立即修補，防止野鳥或其糞便進入禽場內造成感染。

動保處表示，目前已展開各項防疫作為，包括針對案例場周邊半徑3公里內21場養禽場實施採樣監測，3至5公里內32場養禽場進行疫情訪視，並持續派遣消毒車加強所有禽場周邊地區及四草濕地、官田區的候鳥鴨科排遺撿拾地點周邊公共區域消毒工作。

動保處指出，養禽業者若發現動物有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即向動保處通報，切勿隱匿疫情，以免造成擴散蔓延。（編輯：陳仁華）1111207