新北捷運將增路線 全面換裝新制服展新貌

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北捷運公司今天表示，隨著安坑輕軌、捷運環狀線及三鶯線等新路線將陸續提供服務，特別邀請名師操刀設計全新制服，並將於明年1月1日全面換裝，為新北捷運帶來新面貌。

新北捷運公司新聞稿表示，淡海輕軌不僅為北台灣第一條輕軌系統，更是新北市第1條自建自營的捷運路線，而緊接在後的安坑輕軌、環狀線及三鶯線等路線即將陸續提供服務，新北市捷運系統版圖將更為完善。

新北捷運公司表示，為展現新北捷運新面貌，特別邀請國內知名時裝名師Kenny Yen操刀設計新款制服，大膽挑戰色彩及圖樣，在框架之外追尋鮮明樣貌，包括駕駛、站務及維修員工都將全面換新裝。

新北捷運公司表示，淡海輕軌營運已滿4年，對於營運相關專業相當有信心，全新制服不但宣告新路線即將通車，對將要通車的安坑輕軌或後續路線的營運也將做好完善準備。

新北捷運公司強調，無論是輕運量的輕軌系統或中運量系統的營運能力，都將以未來新北市3環6線的營運目標，為所有的旅客提供更好的軌道服務。（編輯：李錫璋）1111208