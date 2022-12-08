嘉縣博茶會12/10登場 名畫「鵲華秋色」襯托時尚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣博茶會10日在中埔登場，今年以「茶．時尚」為主題，安排茶之藝、茶之美等體驗活動，並以趙孟頫名畫「鵲華秋色」放大圖樣布展，讓品茗阿里山茶躍上時尚之流。

「2022高山茶都．嘉義-茶．時尚」博茶會活動10日起展開9天，嘉義縣文化觀光局今天在展場中埔鄉農會金蘭分部舉辦記者會，縣長翁章梁與策展人東裝時代設計師陳俊良與會說明活動內容與策展理念。

陳俊良表示，2022博茶會有7個主題展館，規劃從茶之藝、茶之美、茶之道、茶之器4大主題切入，讓阿里山茶躍上時尚之流。主展館「茗室」後方大背景是元代趙孟頫的「鵲華秋色圖」的放大圖樣，對應嘉義山林景緻與坐擁豐富文化資產，在此品茗將襯托出阿里山高山茶的高品質與氣質。

另外，「茗室」上方由250個特燒的茶杯構成一盞茶吊燈，透過5種LED的顏色，展現漸層的茶汁顏色，室內將擺放已投保上千萬的珍貴茶器及擺件，開幕時將完整呈現。

陳俊良說，希望每個人的家裡都有「茗室」空間，不只喝咖啡才叫時尚，喝茶也可以很時尚。

翁章梁表示，今年主題訂為「茶．時尚」，民眾較常將時尚與咖啡連結，較少與茶連結，希望能顛覆大家對於茶的印象與觀念，將品茗與環境、周遭的擺設結合，成為高級享受。（編輯：李錫璋）1111208