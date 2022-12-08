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彰化永安夜市1萬6千坪土地轉手 建商擬建24層高樓

2022/12/8 18:25
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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化市永安夜市今年4月歇業，約1萬6000坪土地被允將建設以49億多元買下；縣府指出，新地主已提出土地都市更新事業計畫案，將乙種工業地變更為住宅地，擬興建24層高樓。

位在彰化縣彰化市永安街的永安夜市今年4月結束營業，當時就傳出1萬6000坪土地已賣給建商，後來允將建設證實，以新台幣49億多元買下土地，不過建商指出，土地屬乙種工業用地，須辦理變更，短期內沒有推案計畫。

彰化縣政府建設處指出，這塊土地原本由另一間建設公司買下，2012年時曾申請都市計畫變更，不過彰化縣都市計畫委員會開會後要求建設公司調整內容，建設公司經評估後決定轉手，建設處上個月接獲申請變更實施者為允將建設。

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建設處長劉玉平今天接受媒體聯訪指出，法規允許土地都市更新事業計畫案可進行權利變更轉換，但內容須經過縣都委會審議，目前已在作業中。

建設處表示，允將建設也變更土地使用計畫，從原先的分2期開發改成全區一次性開發，規劃興建的住宅大樓也從地上13層提高至24層，財務計畫及權利變換分配等都會有變動，須由彰化縣都市更新及爭議處理審議會審議通過，建設處正在安排中。（編輯：陳仁華）1111208

#永安夜市
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劉玉平
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