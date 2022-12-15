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民間業者捐350萬元 助花蓮震災區推廣防災教育

2022/12/15 17:21
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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮地震頻繁，造成不少災損，花蓮市長魏嘉賢與加密貨幣交易所等業者，共同捐贈新台幣350萬元給愛花蓮基金會，為災區學子購買防災避難包、發放緊急生活救助金及辦理防災推廣活動。

愛花蓮基金會今天下午舉行「愛花蓮希望列車」捐贈儀式，由董事長魏嘉賢代表受贈。

魏嘉賢致詞指出，近年花蓮大地震頻繁發生，造成人員傷亡、房舍受損，防災觀念推廣更顯重要，感謝民間友人引薦，媒合加密貨幣交易所BingX及皇順國際股份有限公司等單位，分別捐贈300萬元及30萬元。

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魏嘉賢說，他以個人名義加碼20萬元，湊足總金額350萬元，主要用於918台東強震重創的花蓮玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉3鄉鎮25所國中小及高中，協助購置防災避難包、辦理防災推廣活動，也為災區學生提供就學及生活補助、獎助學金等，也會逐步擴及非災區學校。

BingX總監盧子健接受媒體聯訪指出，上午從台北前往花蓮參加捐贈儀式路上，正好碰上芮氏規模6.2地震，火車因此延誤近1小時，讓他深感防災推廣是迫切需要的課題。（編輯：陳仁華）1111215

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魏嘉賢
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